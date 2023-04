Giovani Cidreira lança Dois Lados com participações de Russo e Melly; veja clipe

Aliando a investigação da musicalidade negra com a sonoridade da criação baiana contemporânea, o soteropolitano Giovani Cidreira apresenta, pelo selo Máquina de Louco, seu novo single "Dois Lados", o primeiro de 2023, com as participações de peso dos conterrâneos Russo Passapusso e Melly.

Produzida por Sekobass, a faixa, que faz parte de uma prometida sequência de estreias já anunciadas pelo cantor, é marcada pela atmosfera extrovertida do verão, flerta com o universo pop e enseja o já conhecido entrosamento de Gio com relevantes artistas da cena brasileira, exaltando nesta ocasião a Bahia como ponto de partida e chegada.

A letra do single é retrato de um desejo não realizado, um desencontro amoroso, que reflete a incerteza das relações afetivas contemporâneas. As diferentes perspectivas deste dilema são apresentadas pelos intérpretes que, também, junto de Edvaldo Raw, são os compositores da obra. O clima ensolarado e descontraído dos ritmos afro diaspóricos dão corpo a canção, tendo o pagode como destaque.

Melly diz que Gio desenha sua obra mostrando sempre um ponto de vista diferente pelos lugares que passa e assim foi feito o encontro do single.

"Ele chegou no estúdio falando de uma música, antes do dia da Lavagem de Yemanjá, no ano de 2023, e Seko já começou a produzir o beat. A letra falava de encontros. 'Por que só você não vem?' acabou virando um convite e, para minha surpresa e felicidade, ele já tinha convidado Melly. Tudo fez mais sentido", destaca Russo Passapusso.

“Que experiência massa poder colar junto com esses artistas que tanto admiro e poder complementar esse projeto com as sutilezas que enxerguei serem caminho. Só agradeço e desejo que essa faixa exploda, prospere e reverbere com a beleza dela”, completa Melly.

O clipe é dirigido pelo próprio Giovani Cidreira em parceria com Edvaldo Raw. A abertura do vídeo é uma menção à capa do álbum de Caetano Veloso de 1987. Verso a verso, a construção visual de “Dois Lados” faz do querer a fórmula para se encurtar distâncias, físicas e emocionais. Durante a dinâmica do registro, GIO, Russo Passapusso e Melly surgem na tela, sempre em quadros separados, criando outras oposições. Quando um lado aparece, o outro aparece também.

“Vale dizer que um dos nossos objetivos é, através das ferramentas da Máquina de Louco, recriar formatos e impulsionar o material produzido de forma independente pelos artistas mais próximos e que fazem parte da cena musical baiana. Retomar os lançamentos deste ano com Giovani Cidreira, Russo e Melly é uma grande honra para o selo", destaca Beto Barreto, idealizador e fundador da Máquina de Louco.

”Percebo que esse meu novo som nasce, também, da reflexão que fazemos sobre a importância e urgência de que artistas baianos, do interior e da periferia, sobretudo, estejam cada vez mais conectados. Eu acredito que quando a gente mudar os protagonistas, poderemos vislumbrar uma mudança real no mercado da música”, finaliza Giovani.