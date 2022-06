Giovani Cidreira, Toco y Me Voy e Manuela Rodrigues: confira destaques do festival Pamba

Muita música boa com nomes tipo Giovani Cidreira, Toco y Me Voy e Manuela Rodrigues. Também tem muita discussão interessante para fomentar o circuito de música independente na Bahia, pensando em desafios e soluções e discutindo sobre a retomada de casas de show e espaços culturais independentes.

Essa é uma parte do que promete ser o Panorama da Música da Bahia (Pamba), que terá 20 atrações musicais, incluindo os citados acima, e atividades formativas gratuitas no Pelourinho, iniciando nesta quinta (2).

Organizadora do evento, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) afirmou que o Pamba é um Festival que objetiva difundir as cenas contemporâneas da música do Estado, de forma gratuita para todos os públicos.

Na programação do Panorama acontecerá um ciclo de atividades formativas composto por duas palestras e duas mesas redondas que abordarão temáticas relacionadas à retomada das atividades artístico culturais de casas de shows, espaços culturais e festivais de música independentes. Essas atividades serão realizadas na Sala King da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).

Coordenador de música da Funceb, Ricardo Rosa explica que a prioridade do Festival é estabelecer conexões. Tanto entre o público e os artistas, quanto entre a própria classe produtiva na capital e interior do Estado.

"O Pamba é um festival que objetiva difundir cenas contemporâneas da música no Estado. É um evento totalmente gratuito, que traça uma linha geográfica para entender as realidades entre os festivais no sul e norte da Bahia. A ideia também é receber outros agentes no público das conferências, outros produtores de festival e que seja uma discussão bem construtiva dentro das mesas, workshops e atividades da programação", afirmou o coordenador.

O festival ainda ocupa os Largos Quincas Berro D’Água e Tereza Batista com um festival musical composto por 20 atrações selecionadas por curadoria especializada a partir de uma chamada púbica.

A conferência busca se constituir como uma iniciativa na implementação da política de promoção e fomento da música estadual, possibilitando o protagonismo das cenas contemporâneas, autorais, por meio da promoção do encontro de seus artistas, produtores e agentes, estabelecendo elos entre os macroterritórios e estimulando a formação de um circuito musical independente e sustentável.

"Esses artistas foram selecionados em edital, chamamento público. É uma programação diversa, com vários estilos musicais curadoria com um olhar atento para a raça, o gênero. É um festival construído da Bahia para os baianos, para que a gente consiga se reconhecer e articular melhor, promovendo interação entre os agentes da música no Estado para que surjam novos negócios, novas estratégias de circulação, de captação, realização de eventos a partir desse grande encontro. Esse festival é um grande encontro", finalizou Rosa.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

DIA 02/06 | QUINTA-FEIRA | EVENTO DE ABERTURA

SHOWS (das 20 às 00h)

Largo Quincas Berro D’Água

Ana Barroso

Andrea Martins

Mateus Aleluia Filho

Largo Tereza Batista

Cangaço

Igor Gnomo

Enio |X| Kafé

DIA 03/06 | SEXTA-FEIRA

CONFERÊNCIA (das 14 às 18:30h)

Local: Sala King – Fundação Cultural do Estado da Bahia

Palestra Circulação Artística: Desafios e Soluções (Circuito Modular) com Vince de Mira (das 14 às 16:30h)

Circulação Artística: Desafios e Soluções (Circuito Modular) com Vince de Mira (das 14 às 16:30h) Mesa Redonda: Festivais Independentes (das 17 às 18:30h). Participam Carol Morena (Festival Radioca / Salvador), Maria Clara (Festival Jazz Trancoso / Trancoso) e Geraldo Junior (Festival Opará / Juazeiro). Mediação de Ricardo Rosa (Coordenador de Música Funceb)

SHOWS (das 20 às 00h)

Largo Quincas Berro D’Água

YayáMassemba

Manuela Rodrigues

Giovani Cidreira

Largo Tereza Batista

Africania

Joana Terra

Toco Y Me Voy

DIA 04/06 | SÁBADO

CONFERÊNCIA (das 10 às 18:30h)

Local: Sala King – Fundação Cultural do Estado da Bahia

Workshop PRO MUSIC BUSINESS 360: com Bono da Costa (das 10 às 12:30h e das 14 às 16:30h)

PRO MUSIC BUSINESS 360: com Bono da Costa (das 10 às 12:30h e das 14 às 16:30h) Mesa Redonda: A retomada das Casas de Shows e Espaços Culturais Independentes (das 17 às 18:30h). Participação de DJ Branco / Casa do Hip Hop Bahia (Salvador); Joílson Santos / Casa Noise (Feira de Santana) e Fabian Orrico / Casa Toca do Raul (Jequié). Mediação: Ricardo Rosa (Coordenador de Música Funceb)

SHOWS (das 20 às 00h)

Largo Quincas Berro D’Água

Laiô

Dona Iracema

Melly

Pedro Pondé

Largo Tereza Batista