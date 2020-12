Giovanna Antonelli está com covid-19 e é afastada de gravações

A atriz Giovanna Antonelli testou positivo para o novo coronavírus nesta quarta-feira, 9, depois de realizar um teste para a doença na semana passada. Ela estava participando das gravações da próxima novela das 7 da Rede Globo, Quanto Mais Vida Melhor, e precisou ser afastada.



Segundo a assessoria da atriz, Giovanna "está bem, cumprindo a quarentena em casa e semana que vem volta a trabalhar". Atualmente, ela também aparece na reprise de Laços de Família, no Vale a Pena Ver de Novo, em que interpreta a personagem Capitu.



Em novembro de 2020, Giovanna falou para o Estadão sobre as medidas de segurança que a emissora adotou enquanto realiza a gravação de novelas previstas para 2021: "Fazemos testes de covid-19 em todas as gravações". O Estadão entrou em contato com a Rede Globo mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.



Ela não é a primeira atriz a testar positivo enquanto participava de gravações na emissora. Marieta Severo foi internada em 2 de dezembro após ser diagnosticada com o vírus. À época, a Rede Globo informou que "caso alguém teste positivo, a pessoa é afastada do set para preservar a saúde dos outros integrantes da equipe".