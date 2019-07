Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso adotam segundo filho no Malaui

Três anos depois de adotar Chissomo, a Titi, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank adotaram mais uma criança no Malaui, no sul da África. Agora, eles também são pais de Bless Ewbank Gagliasso, de 4 anos.

A audiência de adoção aconteceu depois de um processo sigiloso que levou quase dois anos. Na semana que vem, Giovanna e Bruno devem chegar ao Brasil com o filho, confirmou a assessoria dos atores. Em comunicado à imprensa, o casal afirmou que o momento é de "enorme alegria".

(Foto: Reprodução/Instagram)

Em entrevistas, os dois já falavam sobre a vontade de aumentar a família e a intenção de adotar novamente. Seguindo as leis locais do Malaui, eles não deram detalhes sobre a adoção antes de finalizar o processo. Agora, com tudo concluído, já podem falar do filho.

"Para que o processo seja concluído sem maiores intercorrências jurídicas pedimos a compreensão de todos", diz a nota. "A família está feliz com a chegada de Bless e, logo, o momento é de alegria e de acolhimento ao menino."

Casados desde 2010, Bruno e Giovanna adotaram TIti, hoje com 6 anos, em maio de 2016. Ela também é do Malaui, mesmo país do irmão.