Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso chegam ao Brasil com Bless; veja fotos

Bless tem quatro anos de idade e é natural do Malawi (Foto: Reprodução/Instagram)

Bruno Gagliasso postou a primeira foto de família já com seu novo filho, Bless, de quatro anos. O ator desembarcou no Rio de Janeiro ao lado de sua esposa Giovanna Ewbank, da filha Titi e do do caçula, adotado no Malawi. "Familia feliz. Bless chegou em casa!", disse ele.

Titi, que recentemente completou seis anos, estava sorridente ao lado do irmãozinho. Ela posou ao seu lado dele com uma camiseta que trazia a estampa "sister", que significa irmã, em inglês. A pequena também foi adotada no mesmo país africano.

Vários amigos da família comentaram na postagem, entre eles José Loreto. "Todo amor do mundo para vocês", desejou o ator. Regiane Alves, Fernanda Gentil, Samara Felippo, Maíra Chraken, Manu Gavassi e Sabrina Sato também deixaram seus comentários.

A adoção de Bless acontece três anos depois da de Chissomo, a Titi. O processo para virarem papais novamente foi sigiloso e durou quase dois anos. Em comunicado à imprensa, o casal afirmou que o momento é de "enorme alegria".

Titi com o irmãozinho Bless, dois anos mais novo (Foto: Reprodução/Instagram)

Em entrevistas, os dois já falavam sobre a vontade de aumentar a família e a intenção de adotar novamente.

Seguindo as leis locais do Malawi, eles não deram detalhes sobre a adoção antes de finalizar o processo. Agora, com tudo concluído, já podem falar do filho.

"Para que o processo seja concluído sem maiores intercorrências jurídicas pedimos a compreensão de todos", diz a nota. "A família está feliz com a chegada de Bless e, logo, o momento é de alegria e de acolhimento ao menino."

Em maio deste ano, Gagliasso, que é casado desde 2010 com Giovanna, respondeu a um internauta que o criticou por "não ter filhos biológicos".

"A Giovanna costuma dizer que aprendeu com a vida que não existe essa de biológico ou natural quando ser mãe e pai é amar incondicionalmente, cuidar, educar e proteger alguém. Eu aprendi também! Torço para a vida te dar essa oportunidade. De coração", afirmou, à época.