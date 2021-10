Giovanna Ewbank posa de biquíni na Bahia: "Salvador, meu amô"

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank está de volta ao Brasil e curtindo dias ensolarados na Bahia. Na tarde desta quarta-feira (6), a atriz postou uma foto em que aparece de biquíni à beira da piscina. Na legenda, ainda declarou seu amor pelo local.

"Bom dia Salvador meu amô", disse ela.

Nesta terça-feira (5), ela registrou um momento de diversão do filho, Bless, durante a viagem, enquanto ele participava de uma roda de capoeira. "O primeiro dia do Bless em Salvador foi assim. #Bahia #Salvador #Capoeira Obrigada por nos receber tão bem Bahia!", escreveu Giovanna na legenda da publicação. Ela é casada com o ator Bruno Gagliasso, que são pais ainda de Zyan e Titi.

A família está de volta ao Brasil após passar uma temporada morando em Portugal. Em setembro, a família também viajou para Paris, na França. Bruno Gagliasso estava morando na Espanha, para gravar um novo projeto.

Giovanna Ewbank (reprodução Instagram)