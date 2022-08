Giovanna Ewbank responde indireta de Karina Bacchi: 'Diz muito sobre ela'

Giovanna Ewbank respondeu às críticas de Karina Bacchi sobre a forma de defender seus filhos de ataques racistas, em episódio que aconteceu em Portugal.

A resposta foi em uma publicação da influenciadora Maíra Azevedo, conhecida como Tia Má: "Oh gente? quem não entendeu que a KB [Karina Bacchi] queria era isso.. polêmica? Ela quer mesmo se ajustar ao discurso conservador, e se fortalecer com esse público. Repostar ela.. só faz ela crescer! E é justamente o que espera e deseja".

Na publicação do Twitter, Giovanna respondeu: "É método! E quase respondi, porque revolta quando se metem em como defendo meus filhos", declarou a atriz. "Mas o fato de incomodar mais eu ter revidado agressão racista, mostra como se ignora a violência que meus filhos e os angolanos sofreram. Diz muito mais sobre ela e quem concorda com ela [do] que sobre mim!", finalizou Ewbank.

O comentário de Karina Bacchi aconteceu em seu podcast no YouTube "Positivamente". Ela não mencionou o nome da atriz.

“Parece que os filhos sofreram preconceito e tal. Ela para defender os filhos, xingou muito aquela pessoa, cuspiu, bateu e todo mundo a favor daquela pessoa. ‘Poxa, que máximo! Ela fez é pouco. Uma mãe leoa faz isso, tem que fazer isso para defender o filho’. Eu concordo que a gente tem que defender os nossos filhos, mas eu não acredito que a defesa esteja em cuspir, em xingar, em bater, em agredir”, iniciou.

Karina alegou que a mãe dos pequenos não deu um bom exemplo e repudiou a forma como Giovanna defendeu os filhos. “Eu acho que a gente tem que defender os nossos filhos, mas que exemplo a gente também tá dando em nossas reações, em reagir?”, questionou.

Nos comentários, diversos internautas ficaram divididos com o comentário de Karina Bacchi. "Xingou um monte de palavrão e usou de agressão também, ou seja, desceu o mesmo nível daquela mulher que fez racismo com os filhos dela, ficou feio", escreveu um seguidor. "Não é o lugar de fala dessa senhora porque ela não tem filho negro. Só sabe a dor quem passa e sofre na pele, a barbiezinha aí tem mais é que se calar", disparou uma internauta.