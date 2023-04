Giovanni Augusto chega empolgado: 'Estou no meu melhor momento'

Único meia entre os 11 jogadores contratados para reforçar o elenco na Série B do Brasileiro, Giovanni Augusto chegou para assumir a camisa 10 do Vitória na competição. A missão dele é se tornar uma referência na armação das jogadas do Leão. Nos últimos anos, muitos atletas experientes como ele, a exemplo de Jadson, Marcelinho e Dátolo, encararam o desafio, mas não tiveram sucesso.

“Desde a minha chegada aqui em Salvador já senti algo diferente. E esses dias em que fiquei em negociação, eu estava muito ansioso pra poder chegar, então eu sinto que esse ano vai ser muito especial pra mim. Estou na minha melhor forma física, no meu melhor momento, com experiência, então acredito que tem tudo para ser um grande ano. Estou pronto para assumir essa responsabilidade de assumir a camisa 10 do Vitória. É o que nos move, né? Com certeza dedicação e compromisso com a camisa do Vitória não vão faltar”.

Giovanni Augusto se apresentou na Toca do Leão na segunda-feira (3), após rescindir contrato com o Guarani. A equipe paulista manifestou interesse em prolongar o vínculo, que se encerraria no dia 30 deste mês, mas o jogador preferiu a proposta do Vitória.

Ele explicou o porquê. "Acredito que, no futebol, três coisas são fundamentais para ter sucesso. A primeira é a grandeza do clube, a segunda é o planejamento e a terceira é estrutura. Falando da grandeza do clube, o Vitória dispensa apresentações, todos sabemos que é um gigante do futebol brasileiro. Sei da força que o torcedor tem no Barradão, então com certeza esse primeiro ponto me fez aceitar esse desafio. E diante também do planejamento. Quando a diretoria e o presidente me ligaram, eu senti muita firmeza nas palavras deles e, quando me passaram o projeto, não pensei duas vezes. São pessoas sérias. E terceiro é a estrutura, hoje o Vitória tem uma estrutura muito boa. Fiquei surpreso com o nível dos seus funcionários tanto na parte da fisiologia, quando na preparação física, departamento médico. Acredito que essas três coisas são muito importantes".

Aos 33 anos, o meia já está regularizado e, portanto, apto a estrear na primeira rodada da Série B, que será no dia 16, às 18h, contra a Ponte Preta, no Barradão. Antes, nesse sábado (8), às 16h, o Leão vai a campo no seu estádio para disputar um jogo-treino contra o Bahia de Feira.

Giovanni Augusto estava no Guarani desde janeiro de 2022. No ano passado, ele representou o Bugre em 27 jogos da Série B, 26 deles como titular, e marcou dois gols. A equipe não conquistou o acesso e ficou em 10º lugar.

Este ano, o meia jogou nove partidas do Campeonato Paulista, oito delas como titular. Anotou um gol. A última vez em que ele esteve em campo foi em 10 de março, na vitória por 2x1 contra a Portuguesa. Como seguiu treinando no Guarani após a eliminação no estadual, ele está em forma.

"Me sinto preparado, me sinto bem. Já vinha treinando normalmente no meu antigo clube. Acredito que agora é só questão de entrosamento mesmo, mas isso a gente ainda tem duas semanas praticamente até a estreia", comentou.

Antes de defender o Guarani, Giovanni Augusto viveu uma experiência internacional, no Mazatlán, do México, em 2021. Revelado pelo Atlético-MG, o jogador também tem no currículo Náutico, Grêmio Barueri, ABC, Figueirense, Vasco, Corinthians, Goiás, Coritiba e Criciúma, time pelo qual conquistou o acesso à Série A em 2012 - o Vitória também subiu naquele ano, assim como Goiás e Athletico-PR.

Além de Giovanni Augusto, o elenco do Leão conta com outros quatro meias. O argentino Diego Torres, de 32 anos, disputou 18 jogos, sendo 12 como titular, e marcou quatro gols. Ele perdeu espaço no time e começou no banco nas últimas três partidas.

Gegê, 29 anos, ainda não balançou a rede, mas foi o meia mais vezes escolhido para começar em campo. Disputou 15 jogos, 14 como titular. Thiago Lopes, 26 anos, entrou em campo em 11 oportunidades, nove como titular, e marcou um gol. Tem jogado como ponta.

Eduardo foi um dos destaques da campanha de acesso à Série B no ano passado, mas perdeu espaço este ano. Disputou 13 partidas, apenas seis como titular. Ruan Nascimento já está fora dos planos do clube para esta temporada e será emprestado.