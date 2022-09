Gisele Bündchen afasta boatos de término com mensagem carinhosa ao marido 

A modelo Gisele Bündchen, 42, afastou rumores de um possível término com o marido, Tom Brady, ao publicar nas redes sociais uma mensagem de apoio e carinho a ele antes de um jogo de futebol americano. "Vamos lá, Tom Brady! Vamos lá, Bucs!", escreveu.

Na semana passada, Gisele deixou a família e voou sozinha à casa da família na Costa Rica em meio a uma possível crise no matrimônio. Fontes próximas ao casal contaram que os dois estavam brigados. Os desentendimentos teriam começado depois que o jogador de futebol americano voltou atrás na decisão de se aposentar, o que seria o desejo de Gisele.

Apesar de Gisele ter sido vista sozinha com os filhos em um parque aquático no domingo (4), uma fonte acrescentou ao site Page Six que os boatos de que eles estão se divorciando "não são verdadeiros", embora outras digam que o casal pode estar indo nessa direção. Brady ainda espera que eles possam se reconciliar.