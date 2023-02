Gisele Bündchen recebe R$ 10 milhões por 3 horas na Sapucaí

Não foi apenas a beleza e boa forma de Gisele Bündchen que deu o que falar em sua passagem pela Marquês de Sapucaí na noite de domingo (19). A ida relâmpago ao Camarote N1, da Brahma, rendeu à top brasileira US$ 2 milhões (R$ 10,3 milhões), nada mais nada menos que R$ 57 mil por minuto.

Gisele permaneceu cerca de três horas no Sambódromo, conforme estipulava seu contrato. Chegou pouco antes das 22h20 e saiu por volta das 1h30. O contrato determinava que Gisele subiria a rampa de acesso, posaria para fotos na sacada e então seguiria para a área VIP, na qual ela permaneceu por três horas e só bebeu água e água de coco.

Sabrina Sato, Alcione e Gisele Bündchen no Camarote n 1 (Foto: Brazil News/Divulgação)

De barriga de fora e visual parecido com quase 20 anos atrás, a modelo - que está solteira - chegou cercada de seguranças e arrastando um batalhão de fãs em busca de um clique. Mas saiu às pressas do local. A modelo de 42 anos estava usando um look idêntico ao escolhido por ela para o Carnaval de 2004. A top voltou a usar um cropped com calça branca de cintura baixa, além de sandálias de amarração dourada.

Gisele mostrou em suas redes sociais que foi à Sapucaí cercada de amigas. No grupo, também estava sua irmã gêmea, Patricia. A parceria das duas também se estende no ramo profissional: a irmã ajuda Gisele a gerenciar sua carreira.

Além da ubermodel, o camarote recebeu estrelas como a apresentadora Sabrina Sato e a cantora Alcione. As três fizeram uma foto juntas. O agito contou com nomes como Alok, Xamã e Ruxell nas apresentações.



