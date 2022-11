Gisele Bündchen surge cheia de glamour em ensaio para revista

Poucos dias após o anúncio do divórcio com Tom Brady, a top brasileira Gisele Bündchen surgiu deslumbrante em um ensaio de moda para uma revista internacional. Coberta por joias e looks de alta-costura, a modelo mostra toda sua versatilidade e poder em fotos reveladas nesta quinta-feira (3).

"Tesouros de alta-costura e peças de alta joalheria sempre foram uma fonte de capricho e fascínio onírico. Agora, Gisele Bündchen retorna às páginas da V Magazine enquanto se transforma através do poder dos estilistas mais celebrados da moda", escreveu a publicação.

Neste ensaio, Gisele surge a bordo de produções da Schiaparelli, Louis Vuitton, Messika, Iris Van Herpen, Fendi, Chanel, Dior, Viktor & Rolf, Alexandre Vauthier, Balmain, Giambattista Valli, Armani e Bulgari.

Veja a galeria seguir:

(Reprodução/V Magazine) (Reprodução/V Magazine) (Reprodução/V Magazine)