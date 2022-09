Gisele Bündchen teria sido vista chorando pelas ruas em meio a crise no casamento

Em meios aos rumores de crise no casamento com o jogador de futebol americano Tom Brady, Gisele Bündchen teria sido vista chorando, segundo o site Page Six. A top model estava em uma ligação andando pelo Hudson River Park, próximo ao apartamento do casal, em Nova York, nos Estados Unidos, quando começou a chorar.



"Gisele estava andando sozinha no West Side, chorando em seu celular", disse uma fonte à publicação, que acredita que a brasileira estava ao telefone com o atleta, que no momento treinava pelo Tampa Bay Buccaneers, na Flórida.



No dia seguinte, na última quinta-feira, 15, Gisele cancelou, no último minuto, sua aparição em um evento de caridade promovido em Nova York, apesar de ter sido nomeada como uma das principais convidadas da noite de gala. Estrelas como Andra Day, Gloria Steinem, Leonardo DiCaprio e Emma Watson compareceram ao evento



Recentemente, Gisele Bündchen fez a primeira declaração sobre o suposto fim do relacionamento com Tom Brady, com quem teve dois filhos, Benjamin, 12, e Vivian, 9. Segundo tabloides americanos, os dois teriam se desentendido após ele desistir da aposentadoria e voltar a jogar pelo Buccaneers.



A top model não teria gostado da situação e, por isso, viajou sozinha para sua mansão na Costa Rica, no Caribe. Nesta semana, ela quebrou o silêncio sobre suas preocupações em entrevista à revista Elle, divulgada pela imprensa na terça-feira, 13.



"É um esporte muito violento. Temos filhos e eu gostaria que meu marido fosse mais presente. Já tivemos essa conversa diversas vezes, mas sinto que temos de tomar decisões que funcionem para cada um de nós. Ele precisa seguir o caminho de sua felicidade também. Fiz a minha parte, que é sempre estar perto dele para apoiar", declarou. "Me mudei para Boston e me concentrei em criar um casulo, um ambiente amoroso para meus filhos crescerem e estarem lá apoiando ele e seus sonhos", completou.



Após essa entrevista, Gisele teria ficado bastante decepcionada com a cobertura. "Gisele queria que a história fosse sobre sua carreira e seu trabalho ambiental, mas todo o foco da mídia estava em suas citações sobre Tom", destacou uma pessoa próxima ao casal.