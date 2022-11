Gisele Bündchen troca mansão por casa ‘simples’ de R$ 7 mi após divórcio

Gisele Bündchen já teria deixado a mansão em que vivia com Tom Brady na cidade de Tampa, Flórida, nos Estados Unidos. Ela e o atleta anunciaram a conclusão do divórcio no dia 28 de outubro

De acordo com uma reportagem do Domingo Espetacular, da Record TV, a modelo comprou uma casa mais simples na região de Surfside, em Miami. Ela teria pagado cerca de R$7 milhões na propriedade.

O valor é baixo quando comparado aos R$143 milhões investidos na compra e reforma da mansão do ex-casal em Tampa. Segundo fontes locais, as obras teriam sido interrompidas após a separação.

Conforme o jornal The New York Post, Gisele teria comprado "silenciosamente" a casa ainda em fevereiro. A propriedade tem menos de 150 metros quadrados, três quartos e três banheiros, além de cozinha aberta, sala de estar e área de lazer externa.

De acordo com o site Page Six, Brady e Gisele têm juntos um patrimônio avaliado em mais de R$ 3 bilhões. A divisão dos bens foi concluída na última semana.