Gisele comenta post de aposentadoria de Tom Brady: 'Desejo-te coisas maravilhosas'

Gisele Bündchen separou-se de Tom Brady, em outubro, após o estadunidense recusar a aposentadoria dos campos de futebol americano. Três meses após o término, o atleta mudou de ideia e resolveu 'pendurar as chuteiras'.

"Vou falar direto ao ponto: estou me aposentando, para sempre. Foi um processo enorme da última vez, então agora eu só liguei a câmera e comecei a falar. Você só tem um texto enorme e emocionante de aposentadoria uma vez, e eu usei o meu no ano passado. Obrigado a todos vocês pelo apoio, minha família, meus amigos, colegas de time, torcedores, adversários. Agradeço por me deixarem viver meu maior sonho, não mudaria nada", contou o jogador.

No post, Gisele comentou. “Desejo-te apenas coisas maravilhosas neste novo capítulo da tua vida”, escreveu a modelo brasileira.

Em uma entrevista à revista Elle pouco depois do anúncio da separação depois de 13 anos de casamento, Gisele afirmou que gostaria que Brady fosse mais presente na vida dos filhos. "Obviamente tenho minhas preocupações. É um esporte muito violento e eu tenho meus filhos, e gostaria que ele fosse mais presente. Tive essa conversa com ele várias e várias vezes. Mas, ultimamente, sinto que todos temos que tomar decisões que funcionem para cada um de nós. Ele precisa seguir o caminho de sua felicidade também", declarou a brasileira.