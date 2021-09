Giulia Be publica reação após indicação ao Grammy Latino: “Acordei sem palavras”

Única brasileira indicada na categoria Melhor Novo Artista do Grammy Latino 2021, que divulgou os indicados nesta terça (28), a carioca Giulia Be fez questão de agradecer aos fãs num vídeo que postou no seu Instagram.

“Logo logo eu, que penso escrevo e falo até demais, acordei sem palavras. Lembro como se fosse hoje o dia que eu subi meu primeiro vídeo cantando. Tantas inseguranças e incertezas pairavam pelo meu coração, mas Deus conseguiu ofuscá-las. Deus me deu fé e força pra acreditar de verdade que os nossos sonhos impossíveis podem se tornar realidade”, começou ela.

"Quero agradecer cada um que acreditou nesse sonho desde o começo. meus fãs, minha momager, luana, minha equipe incrível, meu time warner music e qualquer pessoa que um dia deu play numa música minha e sorriu. OBRIGADA OBRIGADA OBRIGADA!", finalizou Giulia.

Dona de hits como Menina Solta, Lokko e Inesquecível, este último, gravado com o cantor Luan Santana—, a carioca iniciou 2021 como a quinta cantora com mais ouvintes mensais e dona de mais de 400 milhões de streams no Spotify Brasil.

Em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, em agosto deste ano, ela afirmou que já prepara um álbum ainda sem data definida de lançamento. “Acabei de escrever uma música que sedimentou o conceito do disco —e agora fui entender o porquê desse nome. Mas de repente na semana que vem pode ser outra coisa", disse.

Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, Giulia Be conseguiu dar uma guinada em sua carreira mesmo em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus, que a impossibilitou de divulgar seu trabalho de um jeito tradicional, com shows e eventos.

“Mesmo sendo geração Z [pessoas nascidas entre 1990 e 2010, acostumadas à tecnologia desde cedo], eu não acreditei no poder da viralização até acontecer comigo", declarou a cantora.

Veja os clipes da cantora: