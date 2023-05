Giuliana Morrone descobre que foi vítima de golpe por dez anos: 'Boletos falsos'

Ex-jornalista da Globo, Giuliana Morrone foi vítima de um golpe que durou mais de 10 anos. No esquema, a jornalista contratou os serviços de uma corretora de seguros de carro que não existia.

"Ela mandava boletos falsos, como se fossem da seguradora", alertou.

De acordo com Giuliana, a golpista resolvia pequenos incidentes contemplados no "seguro", como bateria descarregada ou pneu furado.

"Durante anos, ninguém precisou de seguro para algo mais grave, como furto ou acidente. Até que um dia, bateram no carro de uma prima e ela descobriu que nunca teve seguro", contou.

Giuliana afirmou que nunca desconfiou do golpe. "Trabalhava como freelancer e me orientava a não perder tempo com aplicativo ou telefonemas para a empresa de seguros. Em qualquer emergência, bastava mandar mensagem para ela, que resolvia tudo."

"Bateram no meu carro e ela imediatamente tomou todas as providências. Aconselhada por ela, nem usei o seguro. A franquia era alta e eu não queria perder bônus com desconto na renovação", lembrou a jornalista. "Era tão competente que acabei ficando mal acostumada, cliente mimada."

Senhora Eficiência, como era conhecida a golpista, era tão boa no que fazia que foi sendo indicada para outros parentes de Giuliana em Brasília - a própria jornalista tinha recebido a recomendação de um primo.

"E assim, de boca em boca, ela passou a providenciar seguros de carros de toda a família, a grande família… E de amigos, vizinhos, sempre gratos pela indicação", contou.