Gkay choca fãs ao tirar preenchimento no rosto: 'feliz sem excesso'

Após ficar afastada das redes sociais, Gkay retornou cheia de mudanças. A influenciadora precisou ficar off da internet após uma briga com Fábio Porchat.

No fim de ano, o humorista fez uma piada com Gkay. Ela não gostou e respondeu dizendo que se sentiu humilhada e ofendida.

Porém, não esperava que Porchat gravaria um vídeo detonando algumas atitudes da influenciadora. Ele reforçou que o ano de 2022 para ela foi ruim e que muitos artistas não querem trabalhar com ela pelo péssimo tratamento recebido.

Após anunciar que retirou o preenchimento labial, Gkay surprendeu os seguidores novamente na última quinta (02).

Desta vez, ela disse que retirou o preechimento que tinha no rosto, especificamente na região do malar, próximo a maçã do rosto.

"Está me ajudando a harmonizar meu rosto, dessa vez, da forma correta", disse explicando o procedimento. Gkay revelou ainda que está se gostando mais.

"Eu também estou amando esse momento. Às vezes a gente vai em busca do que não precisa, quando o que você tem já está perfeito", contou ao responder uma seguidora.