Gkay comanda série de comédia do Prime Video

O Prime Video anunciou, nesta terça-feira (7), a influencer Gkay como apresentadora da segunda temporada da série de comédia brasileira Original Amazon LOL: Se Rir, Já Era. Ela será parceira de Tom Cavalcante no comando da segunda temporada do programa. Na primeira temporada quem dividiu o palco com Cavalcante foi Clarice Falcão.

A segunda temporada contará com dez novos participantes representando diversos estilos de comédia ao longo de seis episódios de 30 minutos cada, competindo para manter a seriedade enquanto simultaneamente tentam fazer seus oponentes rirem. O programa é baseado no formato da série japonesa Hitoshi Matsumoto Presentes Documental,

Ao longo de seis horas, os participantes precisam se manter sérios enquanto os rivais fazem de tudo - e mais um pouco - para que eles caiam na risada. Quem rir uma vez, recebe o cartão amarelo como forma de advertência; o segundo riso rende o cartão vermelho e, consequentemente, a eliminação no jogo.

Neste disputa louca e cômica, cada um deles trará surpresas, apresentações especiais e muita diversão para alcançar o objetivo, com o vencedor levando o prêmio de R$ 350 mil para doar para uma instituição beneficente de sua escolha.