Gladiator: picape derivada do Wrangler chega ao Brasil por meio milhão de reais

Quem se dispõe a pagar os R$ 499.990 que a Jeep pede pela Gladiator tem um estilo de vida aventureiro, ou é inspirado por isso. E ter uma picape 4x4 recreativa à disposição é um ótimo motivo para explorar em alto nível algumas regiões.

Na Bahia, seria possível explorar alguns pontos da Chapada Diamantina ou as Dunas de Mangue Seco. Na Paraíba, a escolha da Jeep para o lançamento nacional da Gladiator foi Cabaceiras, cidade conhecida como a "Roliúde Nordestina", em uma referência aos mais de 25 filmes que foram rodados lá.

Longas como "Cinema, Aspirinas e Urubus", de Marcelo Gomes, e "O Auto da Compadecida", de Guel Arraes usaram a região como locação.

Dê play e confira a avaliação em vídeo

Rebanhados de cabras, muitos mandacarus e pedras são constantes na paisagem que leva a uma das atrações do município: o Lajedo de Pai Mateus, formação típica do Cariri Paraibano.

É possível chegar ao pé do lajedo de Fiat Uno, como um que cruzei pelo caminho. Mas para percorrer o topo da formação rochosa é necessário estar a bordo de um veículo mais possante.

Graças ao vão livre do solo de 27 centímetros e aos pneus de uso misto, a picape derivada do Wrangler não exige nem o acionamento da tração nas quatro rodas para escalar.

Chegando lá, é possível remover as portas e o teto do utilitário, como se fosse um Lego gigante, e acomodar em um bolsão - que pode ser guardado na caçamba. Até o para-brisa pode ser rebatido.

A posição de guiar é vertical, típica dos utilitários A cabine é similar à do SUV e conta com quatro airbags A tela central pode exibir informações para facilitar no off-road A transmissão é automática e a tração é selecionada por uma alavanca Os bancos traseiros podem ser dobrados A câmera frontal conta com um lavador A parte inferior da cabine pode ser lavada

É uma experiência bem diferente, quando a picape se torna conversível. E mesmo se você quiser retornar assim, encarando poeira ou lama, não há muito com o que se preocupar. Todo o piso é lavável.

Outro detalhe interessante é poder descer do veículo e continuar escutando um som de qualidade fornecido pela Alpine. Há uma caixa destacável.

Além do passeio

A Gladiador vai além de caminhos que podem ser percorridos por veículos convencionais e foi validada em uma das trilhas de maior dificuldade dos Estados Unidos, a Rubicon – que inclusive dá o nome à única configuração oferecida no Brasil. Para isso, é recheada com componentes robustos e muita tecnologia.

A barra estabilizadora dianteira tem desconexão eletrônica para permitir uma maior amplitude da suspensão, os dois diferenciais podem ser bloqueados e os eixos são fornecidos pela Dana. A capacidade para submersão é de 76 cm.

A capacidade off-road desse Jeep é impressionante

Há ainda diversos auxílios à condução desde uma câmera que fica na grade dianteira, que tem lavagem remota, e que facilita a visualização dos desafios da trilha até piloto automático adaptativo, alerta de ponto cego e aviso de colisão frontal com frenagem de emergência.

Motorização

Para mover os 2.261 kg da Gladiator, a Jeep escolheu dois motores: o 3.6 litros a gasolina e o 3 litros turbodiesel, ambos V6. A escolha mais lógica para o mercado brasileiro seria com propulsão diesel, e isso nada tem a ver com o preço do combustível, mas com a autonomia.

No entanto, apesar de ter uma capacidade de reboque de 3.138 kg, ideal para puxar um trailer, esse Jeep transporta apenas 674 kg – menos que uma Fiat Strada, que leva até 720 kg, por exemplo.

A questão é que, pelos parâmetros exigidos pela legislação brasileira para a homologação de picapes, é preciso ser 4x4 e transportar pelo menos uma tonelada para ter um motor diesel.

Dessa forma, a escolha teve que ser pelo motor a gasolina.

Teto e portas podem ser removidos e para-brisa dobrado

Autonomia a parte, o Pentastar de terceira geração cumpre bem o seu papel. Aspirado, ele entrega 284 cv de potência e fornece 35,4 kgfm de torque - que pode chegar a 681 kgfm em algumas situações off-road.

Ele é associado a uma transmissão automática de oito velocidades e uma caixa de transferência de cinco posições. Com esse conjunto, a Gladiator tem consumo médio de 6,5 km/l na cidade e 7,4 km/ em rodovias.

Sucesso de vendas

No lançamento da Gladiator, os executivos da empresa revelaram que a expectativa era comercializar 300 unidades da picape até o final deste ano.

No entanto, apenas 3 horas depois da apresentação, a Jeep anunciou que 322 unidades foram vendidas. Ou seja, em 180 minutos o fabricante faturou R$ 161 milhões, quase R$ 900 mil por minuto.

Outra curiosidade: o Wrangler só teve 29 unidades emplacadas no acumulado deste ano.

*O JORNALISTA VIAJOU A CONVITE DA JEEP