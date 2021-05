Glamour livre na moda inspirada em Halston

Sensualidade, leveza, glamour e liberdade para os corpos femininos. Esse era o mood da moda nos anos 70, que volta à evidência graças a Halston (Netflix). A série fashion do momento é inspirada na vida de Roy Halston, que passou de discreto designer de chapéus a uma famoso instantâneo, depois que Jacqueline Onassis usou uma de suas criações na posse do marido, o presidente John Kennedy, em 1961. Halston se tornou um dos estilistas norte-americanos mais bem sucedidos do país entre as décadas dos anos 1970 e meados dos 80.

Suas criações refletiam o luxo através da libertação da sensualidade feminina com a fluidez dos seus vestidos amplos em seda, o uso dos plissados e pantalonas bem cortadas. Nenhum outro estilista dos EUA soube transpor tão bem a opulência da vida noturna na Era da Disco Music com direito a um séquito de seguidoras (chamadas de Halstonets), além das muitas musas que o estilista tinha. Entre elas, se destaca a designer de joias de origem italiana Elsa Peretti, uma das mais bem sucedidas mulheres de negócios que, até 2021 (ano de sua morte), criava

peças para a Tiffany & Co.

E também uma outra muito inspiradora e amiga: a famosa atriz e cantora oscarizada Liza Minnelli, a quem repaginou o visual injetando sensualidade e muito glamour. Os looks dessas duas figuras icônicas foram o mote desse editorial, celebrando o legado de um criador que marcou a história da moda com ousadia.

1. Elegância atemporal

Elsa Peretti fez das pantalonas e blusas com mangas volumosas sua marca pessoal. Investimos em

um macacão que reúne todas essas características que a italiana amava. Para arrematar com toque ousado, bem ao estilo dos anos 70, incluímos o chapéu de feltro e o lenço amarrado como gravatinha.

2. Leveza retrô

Os vestidões em tecido fluido marcaram tanto a carreira de Halston, quanto a moda setentinha. Basta uma peça de efeito dessas para trazer uma aura fashionista. Ajustamos com cinto largo de animal print e finalizamos com óculos vintage Balenciaga para reforçar a estética retrô.

3. Cor e movimento

O blazer oversized combinado com peças curtas, ou com calças amplas mais tops decotados eram recursos usados por Liza Minnelli, quando vestida por Halston. Elegemos um em vermelho, cor adorada pelo estilista, e fizemos uma combinação com body metalizado e pantalona branca.