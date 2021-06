Gleici é a sexta eliminada do 'No Limite'

Após uma nova derrota, segunda seguida na Prova da Imunidade, a tribo Calango voltou ao portal para eliminar um integrante. Jéssica e Gleici chegaram a empatar na votação, mas a campeã do BBB 18 terminou como mais votada e escolhida pelos integrantes para deixar o reality de sobrevivência.

A ex-integrante da tribo Calango se mostrou chateada com o voto da baiana Carol Peixinho e abraçou a todos da equipe.

"Esse sonho acaba para mim, mas espero que vocês aproveitem ao máximo. Não vou esquecer de nada, vivi com muita intensidade e verdade. Fiquei com muito medo de entrar aqui, achando que não ia conseguir. Com certeza, eu saio do No Limite muito mais confiante em mim. Sei da força que está no meu coração e da vontade de ir até o final", disse Gleici.

Antes da votação, Gleici disse à Carol que tanto Kaysar quanto a baiana seriam as suas prioridades na competição. Carol disse que Gleici nunca havia falado sobre essa prioridade antes.

Na saída da acreana, Carol Peixinho chorou bastante e foi consolada por Kaysar.