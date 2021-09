Globo 2022: Ivete Sangalo pode ser apresentadora do novo Caldeirão

O site BuzzFeed anunciou que a Globo tem previsão de 60 estreias no ano que vem em sua grade de programação. Para começar, a emissora deve criar uma segunda faixa de novelas à tarde, só com sucessos do horário das seis. As candidatas mais prováveis, por enquanto, são Chocolate com Pimenta (2003) e Cabocla (2004).

Essa nova faixa, no entanto, não acabará com o Vale a Pena Ver de Novo, que ficará reservado para grandes sucessos das nove - ou sete. Por causa desse novo horário, o Jornal Hoje deve ter a duração reduzida. A novidade está prevista para ocorrer por volta de abril.

Malhação ganhará uma nova temporada inédita chamada Eu Só Quero É ser Feliz, escrita pelos irmãos estreantes Marcos Carvalho e Eduardo Carvalho. A trama gira em torno de uma escola mal avaliada em que os alunos assumem o poder para tentar mudar sua situação. Isso significa que Malhação: Transformação foi engavetada.

O BBB22 está garantidíssimo e tem previsão de começar no final de janeiro para acabar em abril. Apesar das críticas, No Limite voltará ao ar entre o final de abril e o começo de julho. A nova temporada deve ter a presença de alguns participantes anônimos.

Ainda de acordo com o BuzzFeed, Marcos Mion deverá deixar o Caldeirão em dezembro deste ano. Ele terá a exibição do reality show que prepara para o Multishow, Túnel do Amor, também na Globo e fará a transmissão do Rock In Rio. Na nova grade de programação, a Globo chama o programa de Novo Caldeirão e negocia com Ivete Sangalo para assumir a apresentação do projeto.

O game Zig Zag Arena, novo programa de Fernanda Gentil, ainda nem estreou e já tem segunda temporada garantida: entre julho e outubro, aos domingos. Antes, a faixa do começo de tardes dos domingos será preenchida pelo The Voice +, seguido pelo The Voice Kids. Uma edição colada na outra. A primeira vai ao ar de fevereiro a abril e a segunda de abril ao começo de julho.

O Vai Que Cola voltará ao ar entre maio e setembro, nas noites de sábado. Outro humorístico que entrará na grade da Globo é Casa Paraíso, que tem no elenco nomes como Leandro Hassum, Cacau Protásio, Viviane Araújo e Paulinho Serra. Ele vai ao ar nos começos de tarde de domingo entre outubro e dezembro de 2022..

Mais especiais sobre diversidade estão previstos. Pelo menos dois estão registrados para o ano que vem: Falas da Vida e mais um Falas Negras. Aos sábados, entre setembro e novembro, haverá ainda um projeto misterioso, chamado Família é Tudo Igual. A fila das novelas segue com a confirmação das inéditas Pantanal, Além da Ilusão e Cara e Coragem.