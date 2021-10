Globo antecipa estreia e anuncia novidades para o BBB22

A Globo decidiu antecipar a estreia do BBB22. Segundo informação do colunista Léo Dias, do Metrópoles, o reality, que estava programado para começar em 24 de janeiro de 2022, vai iniciar uma semana antes, no dia 17. O programa deve repetir a fórmula de confinar famosos no grupo Camarote e os anônimos no Pipoca.

O BBB22 marca a troca de comando no reality global. Tiago Leifert, que comandava o Big Brother Brasil desde 2017, decidiu deixar a emissora para cuidar de assuntos particulares. Depois de muitas especulações, a Globo escalou Tadeu Schmidt para substituí-lo. Tadeu dividia a apresentação do Fantástico com Poliana Abrita, que agora terá como parceira Maju Coutinho, que já deixou o Jornal Hoje.

Outra novidade é a reformulação da festa do líder. Agora, os participantes vão poder comprar itens adicionais com suas estalecas para deixar a celebração do jeitio que preferirem.

No Cinema do Líder, outra mudança: em casa, o público vai poder assistir ao mesmo conteúdo que os escolhidos pelo líder. O filme exibido para os brothers será transmitido na sessão Sessão Cinema do Líder, nas noites de terças-feiras, na TV Globo.

Leo Dias apurou que estão previstos 95 episódios do BBB22. A grande final deve ser exibida pela emissora no dia 21 de abril do ano que vem. Já o tradicional O Reencontro, onde todos participam, será levado ao ar no domingo, 23 de abril.