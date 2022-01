Globo anuncia festival de filmes inéditos na TV aberta

Na TV Globo, 2022 vai iniciar com o melhor do cinema. Desta terça (4) até dia 14, o Festival Ano Novo vai ao ar depois de Um Lugar ao Sol, sempre de terça a sexta-feira, trazendo uma seleção imperdível de blockbusters inéditos na TV aberta.

O primeiro filme do festival, nesta terça (4), é MIB: Homens de Preto Internacional, um spin off da franquia MIB: Homens de Preto. Estrelado por Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson e Emma Thompson, o longa de F. Gary Gray, com produção executiva de Steven Spielberg, conta a história da jovem Molly (Tessa Thompson), que se transforma na agente M, parceira do agente H (Chris Hemsworth). Esses dois trapalhões se envolvem numa série de ataques alienígenas que os levam viajando pelo mundo. Na quarta (5) é a vez da comédia Meu Ex É Um Espião. Na quinta (6) tem Como Treinar Se Dragão 3.

Outro filme bastante esperado que irá ao ar na primeira semana do Festival Ano Novo é John Wick: Um Novo Dia para Matar, protagonizado por Keanu Reeves, que vai ao ar na sexta (7). Sequência direta de John Wick: De Volta ao Jogo, de 2014, o longa de ação e suspense retoma a história do assassino que acredita que enfim poderá se aposentar. Entretanto, a reaparição de um rival atrapalha seus planos.

Na segunda semana do festival, a programação começa dia 11 com Robin Hood: A Origem. No longa de Otto Bathurst, a origem da famosa lenda sobre o ladrão que rouba dos ricos para dar aos pobres é contada a partir de quando Robin Hood (Taron Egerton) volta das Cruzadas e surpreende-se ao encontrar a Floresta Sherwood infestada de criminosos. Ele não deixará que as coisas permaneçam desse jeito e contará com a ajuda de John (Jamie Foxx) e Marian (Eve Hewson) para trazer justiça à cidade.

Um dos filmes mais esperados da seleção especial é o premiado Coringa, que vai ao ar no dia 13. Baseado no personagem de mesmo nome da DC Comics, o longa é estrelado por Joaquin Phoenix, que venceu o Oscar, o Globo de Outro e o BAFTA como Melhor Ator, além de outras premiações. Na impactante história de suspense psicológico dirigida por Todd Phillips, Arthur Fleck (Phoenix) trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, ele reage mal à gozação de três homens em pleno metrô, os mata e começa uma jornada sem volta no crime.



E para encerrar o Festival Ano Novo no dia 14, o longa escolhido é Invasão ao Serviço Secreto, estrelado por um elenco de feras: Gerard Butler, Morgan Freeman e Nick Nolte. Lançado em 2019, o longa de Ric Roman Waugh traz o agente do Serviço Secreto Mike Banning (Gerard Butler), que vê sua vida mudar completamente da noite para o dia ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos.

Festival Ano Novo será exibido entre os dias 04 de 14 de janeiro, de terça a sexta-feira, após Um Lugar ao Sol.