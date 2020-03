Globo anuncia mais mudanças na programação por causa do coronavírus

Além das mudanças já em vigor na programação da TV Globo, a emissora carioca anunciou novas alterações nos seus programas de variedades. Dentre as novidades está a estreia do programa Música Boa, com Iza, que vai ao ar no dia 4 de abril, substituindo o Só Toca Top Verão.

Já nas noites de quarta-feira, com o cancelamento dos campeonatos de futebol, uma seleção de filmes vai ao ar no Cinema Especial. Hoje (18), vai ser exibida a comédia brasileira Minha Vida em Marte, com Paulo Gustavo e Mônica Martelli.

Nas terças-feiras, após o BBB, o humorístico Fora de Hora vai sair do ar e entra a primeira temporada da série Manifest: O Mistério do Voo 828. O fim da temporada do Fora de Hora estava previsto para o dia 14 de abril, mas foi adiantado para o dia 31 de março. No dia 7 de abril, Manifest começa a ser exibido.

Também no dia 31 será exibido o último episódio da série Castle, que vai ao ar após o Jornal da Globo. Quando terminar, será substituída pela série inédita Perception, Truques da Mente. Com isso, duas nova séries vão ser exibidas na emissora a partir de abril.

Estreias suspensas

Se por um lado novos programas, filmes e séries serão exibidas na TV Globo, outros programas tiveram as suas estreias adiadas. É o caso do Conversa com Bial, Simples Assim, que seria apresentado por Angélica, e da nova temporada da série Segunda Chamada.

Permanecem inalteradas as exibições de Lady Night, com Tatá Werneck, e Globo Repórter, que vão ao ar sempre às quintas e sextas-feiras, após o BBB.

Outros programas que continuam são o É de Casa, Caldeirão do Huck e Altas Horas, indo ao ar em seus horários habituais. O Domingão do Faustão também permanece, mas sem plateia.

Novelas

Além dessas medidas, a Globo já tinha anunciado outras decisões referentes à sua programação. Agora, o jornalismo possui 11 horas consecutivas ao vivo, começando às 4h da manhã, e seguindo até as 15h. Mais Você, Encontro com Fátima Bernardes, Globo Esporte e Se Joga estão suspensos.

A teledramaturgia também passará por mudanças. A partir do dia 30, com o fim de Éramos Seis, será exibido um compacto de Novo Mundo. A estreia de Nos Tempos do Imperador, próxima novela das seis, foi adiada.

Já a novela das sete, Salve-se Quem Puder, fica no ar até dia 28, quando será feita uma pausa em sua exibição. No dia 30 de março, estreará nesse horário uma versão compacta de Totalmente Demais. O mesmo acontece com Amor de Mãe, que fica no ar até esse sábado (21) e dará lugar a um compacto de Fina Estampa.