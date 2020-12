Globo apresenta show de Roberto Carlos em Jerusalém

O ano de 2020 está no fim e, como manda a tradição, na programação de fim de ano da TV Globo não poderiam faltar as músicas de Roberto Carlos, que este ano vêm de um lugar muito especial: a Terra Santa. Roberto Carlos – Emoções em Jerusalém, um dos shows mais emblemáticos do cantor, exibido em 2011, volta ao canal nesta terça (22). A apresentação é por conta da jornalista Glória Maria.



Capturado em 3D, com direção artística de Jayme Monjardim, essa é a primeira vez que o espetáculo é exibido na TV desde 2011, quando a produção aconteceu. O especial mescla apresentações do artista e imagens de sua peregrinação por lugares sagrados da região, como a Basílica de Santo Sepulcro, o Jardim das Oliveiras, o Sítio Arqueológico Ha’Ofel, o Muro das Lamentações e o Monastério de São Jorge.

O palco, com 40 metros de altura e 26 metros de profundidade, também faz seu show à parte. Montado no ‘Sultan’s Pool’, que significa ‘Piscina do Sultão’, próximo ao Monte Sião e junto às muralhas da Cidade Velha de Jerusalém, o cenário, assinado por May Martins, traz sete elementos arquitetônicos que representam os lugares por onde Roberto Carlos passou.

No repertório, estão clássicos como Emoções, Como é Grande Meu Amor Por Você, Como Vai Você, Detalhes, É Preciso Saber Viver, entre outros. E, além de cantar em português, Roberto Carlos também interpreta músicas em outros idiomas, como italiano, hebraico e espanhol. Na ocasião, o artista foi acompanhado de sua banda, com 17 músicos, sob a regência do maestro Eduardo Lages, e contou ainda com 12 artistas de cordas israelenses, um coral de 30 pessoas para interpretar a canção em hebraico e outro com 30 crianças para o final do show.