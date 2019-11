Globo busca elenco de youtubers e influencers para o BBB20

Faltando dois meses para a estreia do BBB20, a Globo tem intensificado os trabalhos para selecionar os próximos brothers e sistesrs. Por se tratar da edição de número 20, o canal planeja uma temporada comemorativa, incluindo o elenco. De acordo com informações de Cristina Padiglione, da Folha de São Paulo, a produção estaria buscando dessa vez um time não tão anônimo. Na temporada passada, a emissora já havia iniciado esse movimento, com a seleção da youtuber Hana Khalil. A sister, que foi eliminada no início da disputa, foi uma das mais polêmicas da temporada.

Agora, a ideia da Globo é testar como os “famosos da Internet” poderiam renovar a audiência da atração, atraindo um público mais jovem.

Chefão do BBB, Boninho tem prometido muitas novidades para a edição que se aproxima. Em seu Instagram, em tom de mistério, ele deu uma dica do que deve vir por aí, com uma foto em que se lia “50/50”. “Vem aí o BBB 20! Parece que foi ontem que começamos essa loucura. E comemorando esse número, vamos começar a dar dicas do que vai ser!“, escreveu o diretor na legenda.

Na época, a maioria dos internautas apontou que Boninho talvez estivesse preparando uma temporada feita de metade de anônimos, e a outra metade de famosos. Uma edição dividida entre ex-participantes e brothers inéditos também foi cogitada. De acordo com o colunista do UOL, Leo Dias, Íris Stefanelli, a Siri, do BBB 7 já estaria desde o mês passado de contrato assinado com a Globo para integrar o elenco do BBB20. Outro nome cotado seria a da blogueira Bianca Andrade, presença constante nos programas da emissora, sobretudo no É de Casa.

A temporada vai de janeiro a abril, com apresentação de Tiago Leifert.