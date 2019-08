Globo compra direitos de Todo Mundo Odeia o Chris

A Globo comprou os direitos de exibição das quatro temporadas da sitcom Todo Mundo Odeia o Chris, um dos maiores sucesssos de audiência da Record. O produto será exibido apenas na plataforma de streaming do canal, a Globoplay.

Na TV aberta, os direitos continuam sendo da Record, que exibe a série desde 2006. Na época de ouro, chegou a marcar média de dez pontos. Após ficar 2018 fora do ar, voltou neste ano alcançando média de 5 pontos.



A série, baseada na vida real do humorista Chris Rock, estreou em 2005 e foi encerrada há dez anos, em 2009. Na comédia, Tyler James Williams interpreta o adolescente Chris, que sofre bullying na escola e vive situações inesperadas com sua família no

bairro novaiorquino do Brooklin.



Os inesquecíveis bordões da mãe, Rochelle (Tichina Arnold), marcaram época. O pai Julius (Terry Crews), a irmã Tonya (Imani Hakim), o irmão Drew (Tequan Richmond) e o único amiguinho de Chris, Greg (Vincent Martella), completam o elenco da série.