Globo confirma terceira temporada de Cine Holliúdy

A Globo bateu o martelo e decidiu que Cine Holliúdy vai ganhar uma terceira temporada. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, as gravações da segunda temporada vão ser retomadas em 2022, já que as operações precisaram ficar paralisadas por conta da pandemia. Segundo a publicação, a ideia é encerrar as filmagens e já emendar com os episódios da seguinte temporada. A sinopse vai ser escrita por Marcio Wilson e sua equipe.

Na segunda temporada, por sinal, a novidade será a presença de Bianca Bin, que vai interpretar a filha que Olegário (Matheus Nachtergaele) nem sabia que existia. A moça vai fazer par romântico com Edmilson Filho, protagonista da história. Outra novidade é que Lucio Mauro Filho foi escalado para uma participação na segunda temporada da série. O ator dará vida a um bandido que ataca suas vítimas na estrada vestido de mulher. Segundo Kogut, o primeiro a cair no golpe será Olegário.

A produção se passa no Ceará da década de 70, na fictícia Pitombas, e acompanha os esforços do cineasta amador Francisgleydisson (Edmilson Filho) para manter viva a arte do cinema na região. Otimista e sonhador, o cearense administra o único cinema do município. Porém, quando o prefeito Olegário (Matheus Nachtergaele) instala a primeira TV na praça da cidade, seu estabelecimento fica ameaçado. Para manter sua paixão pela sétima arte viva, o atrapalhado cinéfilo começa a produzir seus próprios filmes em cearenses com a ajuda dos amigos.

Dentre as mudanças nessa nova fase da série estão o uso de máscaras e ainda a necessidade de um distanciamento social. O seriado, então, vai fazer uma sátira com a pandemia do coronavírus. “Francis é um personagem que me acompanha desde 2004. É dedicado, sonhador, muito brasileiro. E eu tenho a sorte de fazê-lo na TV e no cinema também. Saber do retorno da série à TV foi uma surpresa e me deu uma felicidade muito grande”, comentou o ator Edmilson Filho.