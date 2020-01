Globo decide não renovar contrato com Aguinaldo Silva

Após mais de 40 anos de parceria, com mais de 20 trabalhos assinados em conjunto, a Globo anunciou que não vai renovar contrato com o autor Aguinaldo Silva. Sem nova obra prevista, o autor de O Sétimo Guardião (2018) deixará de fazer parte do quadro fixo de funcionários, segundo comunicado divulgado pela própria emissora, nesta quinta-feira (2).

Vencedor do Emmy Internacional de Melhor Novela por ‘Império’, em 2014, Aguinaldo Silva assinou a novela Roque Santeiro (1985), com Dias Gomes, e colaborou com Vale Tudo (1988) e Tieta (1989). Entre seus maiores sucessos, estão A Indomada (1997), Senhora do Destino (2004) e Fina Estampa (2011), além da premiada Império.

Sua última novela, O Sétimo Guardião, foi alvo de críticas porque não conquistou o público esperado. O autor chegou a ser processado por direitos autorais de alunos, que afirmavam que ele teria feito a novela com inspiração em ideias que tiveram em um workshop.

Leia o comunicado na íntegra:

“Sem nova obra prevista, a Globo decidiu não renovar o contrato com o autor Aguinaldo Silva. Ao longo dos mais de 40 anos dessa parceria de sucesso, foram mais de 20 trabalhos em conjunto, entre os quais Império, que ganhou o Emmy Internacional de Melhor Novela em 2014".

