Globo demite Fábio William, César Galvão, Fabio Turci e Zelda Mello

A Globo demitiu quatro jornalistas veteranos em seu segundo dia de cortes. César Galvão, Fabio Turci e Zelda Mello, repórteres de São Paulo, e Fábio William, ex-repórter do Jornal Nacional e âncora do DF1, foram desligados, de acordo com o site Notícias da TV. Os motivos são os altos salários.

Somente nesta quarta-feira (5), mais de dez profissionais já foram mandados embora. Mais dispensas serão feitas ao longo das próximas semanas em outras áreas, de acordo com o site.

Fábio William estava na Globo desde 1996, quando estreou na GloboNews como repórter e apresentador do Jornal das 10. Depois, foi para a equipe do Bom Dia Brasil e do Jornal da Globo e, então, virou repórter especial do Jornal Nacional em Brasília. Em 2011, se tornou âncora do DF1, jornal da hora do almoço do Distrito Federal, onde estava até então.

César Galvão entrou na Globo em 1999, e se especializou em coberturas relacionadas à violência e à segurança pública. Nos últimos anos, atuava em telejornais locais de São Paulo.

Já Zelda Mello estava na equipe de São Paulo da emissora desde 1996. O ex-correspondente Fabio Turci, que fazia reportagens e cobria folgas no SP1 e SP2, também saiu. Os quatro tinham mais de 25 anos de empresa, e tinham salários mais altos, o que explica os desligamentos.

Ao Notícias da TV, a Globo explicou os cortes:

"A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história. Isso, no entanto, faz parte da dinâmica de qualquer empresa".

"Os resultados da Globo refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento".

A Globo também já Márcia Corrêa, editora-chefe do Bom Dia São Paulo, apresentado por Rodrigo Bocardi, com 33 anos de emissora. Emilene Silva, editora do Jornal Hoje, também foi desligada.

No G1 aconteceram os maiores cortes. Foram desligados os jornalistas Sávio Ladeira, Edmundo Silva, Olivia Henriques e Marta Cavallini. Na capital federal, a primeira demitida foi Lúcia Carneiro, editora da GloboNews, o canal de notícias na TV por assinatura.

Depois, foi a vez de Márcia Witczak, editora local e apresentadora da agenda cultural no DF1. O experiente editor Celso Fontão, que atuou na GloboNews e no Jornal da Globo nos últimos anos, também foi desligado.

No início da tarde, a primeira desligada foi da GloboNews: Anna Karina Bernardoni, chefe de programas e supervisora-executiva de projetos especiais.

A Globo precisou de um reforço na equipe de saúde do trabalho: profissionais extras foram à sede da emissora na capital federal para agilizar os desligamentos e evitar filas na Redação que prejudicassem o trabalho.