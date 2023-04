Globo demite nova leva de jornalistas no Rio

Mais uma leva de profissionais do jornalismo da Rede Globo teria sido desligada da emissora nesta terça-feira (4), segundo a coluna de Fábia Oliveira, do site Metrópoles, que apontou a demissão de nomes como Eduardo Tchao, Carlos de Lannoy, Flávia Jannuzzi e Mônica Sanches.

Antecipando o corte, na semana passada, o Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro já havia revelado que as demissões no jornalismo aconteceriam em abril e maio. Segundo a colunista, o sindicato teria noticiado que os cortes atingiram “os salários mais altos”, que estariam “incompatíveis com o mercado". É esperado, ainda, que mais nomes sejam desligados nos próximos dias.

A assessoria de imprensa da Globo emitiu uma nota à coluna, afirmando que “assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução": "Seus resultados refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento”.