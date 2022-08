Globo deve mudar classificação de A Favorita após ser denunciada; entenda

Um despacho publicado nesta quinta-feira (4) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no Diário Oficial da União aponta que a Globo, denunciada na Justiça por um anônimo, deve mudar a classificação indicativa de idade na reprise de A Favorita, no ar no Vale a Pena Ver de Novo.

A novela é, hoje, veiculada como inadequada para menores de 12 anos, mas a trama pode ser reclassificada como imprópria para menores de 14 anos. A informação é do UOL.

Segundo despacho, a denúncia especifica a existência de conteúdos inconsistentes com a classificação atribuída. “Foi identificado que a denúncia tinha relevância e que, realmente, existia motivo para a realização de nova análise”, diz o documento.

Um exemplo são cenas que envolvem “violência, drogas lícitas e conteúdo sexual”. A decisão é válida para a obra completa e para as derivadas que possam estar em exibição futuramente, segundo o documento. "É facultado ao interessado solicitar o processo derivado nos casos de supressão de conteúdos de obras já classificadas, desde que mantida a classificação do processo original”.

Tanto a Globo como o Globoplay, que contém os capítulos da novela original e da reprise, devem cumprir a ordem judicial até o início da próxima semana, já que o documento determina um prazo de até cinco dias corridos.