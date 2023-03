Globo divulga conversa entre Dania Mendez e produtora sobre assédios

Antes da expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato, o BBB 23 exibiu a conversa que Dania Mendez, a participante do México, teve com a produtora do programa La Casa de Los Famosos, que ocorreu na tarde desta quinta-feira (16).

O sinal foi cortado na transmissão do pay-per-view justamente para deixar a exibição no ao vivo, horas depois. Na conversa, a produtora quis saber se Dania achou errado o comportamento dos ex-participantes durante a festa, que era dedicada a liderança de MC Guimê.

A participante negou que tenha visto algo de errado feito pelos ex-confinados e que adorou a festa. Fazia muito tempo que não bebia tanto, muitos drinks, ontem dancei muito, todos são muito bacanas. Até agora todos estamos muito bem".

A produtora ainda questionou se Dania realmente estava confortável de Sapato ter passado dos limites, roubando-lhe um beijo sem a permissão. Para a mexicana, tudo não passou de uma brincadeira, mesmo não percebendo o assédio que sofreu.

“Sapatito tentou me beijar, ou tentou me roubar um beijo, certo? tranquila, eu não esperava, foi muito rápido, então, eu não vi, nada, mas, normal. Foi um beijo que eu não esperava que ele me roubasse, na verdade", comentou.

Já em relação a MC Guimê, a produtora também foi enfática ao falar sobre ele ter passado a mão sem a permissão, mas Dania contou que não percebeu a má intenção do ex-colega de confinamento.

“Acho que ontem todos bebemos demais, inclusive eu, mas não acho que ele fez por mal, pode ter sido o álcool, mas eu posso controlar a situação, todos são muito bacanas e tudo bem”, finalizou.

Antes do anúncio da expulsão de Cara de Sapato e MC Guimê, a edição mostrou a conversa de Dania com a produtora do La Casa de Los Famosos que a acompanha no Brasil #BBB23 pic.twitter.com/U7XU8ORCVW — Splash UOL (@Splash_UOL) March 17, 2023

Mesmo Dania não percebendo as situações, o programa decidiu tirá-los do reality show, principalmente após a pressão dos internautas nas redes sociais e os patrocinadores do BBB 23, que se manifestaram na tarde desta quinta-feira (16).