Globo é condenada a pagar quase R$ 1 milhão a jovem que não recebeu prêmio do Caldeirão do Huck

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou a TV Globo a pagar R$ 877.707,94 ao vencedor de um concurso transmitido dentro do programa Caldeirão do Huck em 2010. Segundo o portal Splash, o Wilson Cardoso de Melo venceu o "Globetrotter Brasileiro", mas nunca pôde representar o time de basquete estadunidense.

Segundo a advogada de defesa, a emissora já começou a efetuar os pagamentos.

A competição ocorreu em 2010 com o objetivo de escolher um brasileiro para integrar os Harlem Globetrotters, equipe de basquete norte-americana conhecida por apresentações performáticas.

Wilson, morador do Distrito Federal, venceu a disputa. O prêmio dava direito a salário, participação em jogos e viver nos Estados Unidos com tudo pago.

Para isso, ele trancou a faculdade, pediu demissão e terminou um relacionamento para mudar de país. Entretanto, por não ter um contrato de trabalho formal, o rapaz teve o visto negado pela embaixada do país americano.

O canal ofereceu um salário de R$ 1 mil por 12 meses como forma de compensação. O jovem, porém, recusou e entrou com um processo judicial.

A emissora apresentou vários recursos no Tribunal de Justiça do DF, mas todos eles foram negados. A ação também foi analisada pelo ministro Marco Aurélio Bellizze, do STJ, que confirmou a sentença.

"Além disso, é inegável que, apesar de não apontar os motivos de recusa do visto americano, a falta de um vínculo de trabalho, decorrente da não contratação do embargado, prejudicou de forma grave a referida autorização de viagem", justificou o ministro.