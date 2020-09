Globo estreia série Amor e Sorte, gravada por atores em confinamento

Há quem diga que nenhum relacionamento - seja entre pais e filhos, amigos, ou casais - sairá ileso deste período de isolamento. Afinal, conviver com alguém por 24 horas sob o mesmo teto revela conflitos e diferenças que antes não eram tão evidentes. A série Amor e Sorte, que estreia hoje na Globo/TV Bahia, é um retrato das dores - e das delícias - que o isolamento impõe.

Criada por Jorge Furtado, a atração em quatro episódios reúne atores e atrizes que são casados na “vida real”. A exceção é o capítulo de estreia, Gilda e Lúcia, protagonizado por Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha. Nas semanas seguintes, as outras duplas são formadas por Lázaro Ramos e Taís Araújo; Fabiula Nascimento e Emilio Dantas; Caio Blat e Luisa Arraes.

Lázaro Ramos e Taís Araújo estão no episódio do dia 15

Nesta estreia, Gilda (Fernanda Montenegro) é uma mulher de 90 anos que vive em Copacabana, no Rio de Janeiro, e insiste em menosprezar os efeitos da pandemia, desrespeitando o isolamento e circulando livremente pelo bairro. É aí que Lúcia (Fernanda Torres) decide levá-la à força para um sítio, onde as duas serão obrigadas a viver juntas novamente.

Fernanda Torres, também uma das roteiristas do episódio, fala sobre o contraste entre mãe e filha: “É uma mãe que foi jovem nas décadas de 70 e 60, uma época muito diferente de agora. Quando vem a pandemia, é uma questão: a terceira idade não poder fazer nada. Ela é uma pessoa de 90 anos, que gosta de tomar caipirinha, tem uma vida ativa. Em contraste, ela tem uma filha que é o próprio home office e está tendo que demitir pessoas. A filha é mais careta que a mãe”.

A direção de Gilda e Lúcia é de Andrucha Waddington, de filmes como Eu Tu Eles (2000) e Sob Pressão (2017). É o único episódio em que o diretor estava presente no set, já que, nos demais, os diretores atuavam à distância, para obedecer ao isolamento. Andrucha não quebrou as regras, já que é casado com Fernanda Torres.

Luisa Arraes e Caio Blat; Fabiula Nascimento e Emilio Dantas

Fernanda Montenegro celebra as lições que tirou do tempo que passou em isolamento com a família. Ela já estava com a filha no local da filmagem havia cerca de quatro meses. “Esse especial cravou para sempre um momento também de realização artística, de comunhão familiar, de aceitação de uma nova possibilidade de sobrevivência diante de uma tragédia como esse vírus que está em cima do mundo”.

Lázaro e Taís

Na próxima semana, será exibido o episódio Linha de Raciocínio, com Lázaro Ramos e Taís Araújo e roteiro de Alexandre Machado (Os Normais). Eles vivem um casal confinado que, depois de se desentender por divergências ideológicas, chega a uma discussão matrimonial turbinada por nervos à flor da pele.

“O texto desse episódio fala da crise com um olhar muito especial sobre os casais. Foi um dos trabalhos mais prazerosos que tive na Globo”, diz Lázaro Ramos.

Como os demais casais, Lázaro e Taís tinham que operar a câmera e cuidar de outros itens como iluminação, maquiagem e figurino. Para isso, recebiam instruções remotamente. Na casa do baiano, chegaram 12 caixas de equipamentos e 13 de figurino, tudo já desinfectado. “Assistimos a 17 vídeos bem longos com tutoriais para aprender a mexer com essas coisas”, recorda-se Lázaro, que é codiretor com Patrícia Pedrosa.

Segundo Jorge Furtado, a gravação 100% remota de uma série nos moldes de Amor e Sorte, com episódios de 40 minutos, é inédita no mundo.

Globo/TV Bahia. às Terças, 22h45. Estreia nesta terça, 8