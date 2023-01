Globo exibe Beleza da Noite no Tela Quente

O telefilme Beleza da Noite, produzido na Bahia, é a atração do Tela Quente desta segunda-feira (23). O filme é dirigido por Cecília Amado e Dayse Porto, com roteiro de Gildon Oliveira. A história tem como protagonista uma família que vive no bairro da Liberdade, em Salvador. Essa exibição dá início a uma série de telefilmes produzidos em diversas regiões do país e que vão ao ar a partir de hoje.

Em Beleza da Noite, Michellini (Larissa Luz) trabalha como babá e decide dar de presente uma boneca para a filha de sete anos, Suellen (Mayana Aleixo). Mas, para a decepção da mãe, a menina escolhe uma boneca branca em vez de uma de pele preta. É aí que Michellini passa a se questionar sobre a beleza negra e a autoestima do povo preto. Numa conversa com duas amigas, ela é convencida a participar do Concurso da Beleza Negra do Ilê Aiyê e assim, quem sabe, mudar a impressão que Suellen tem sobre a beleza do povo preto.

Na próxima semana, será exibida uma produção do Distrito Federal, Fuga de Natal, de 2018. A partir de fevereiro, irão ao ar os títulos Baião de Dois, do Ceará; Amor ao Quadrado, do Distrito Federal; Guerra da Tapioca, de Fortaleza, e A Presepada, de Recife.



Veja o trailer de Beleza da Noite: