Globo exibe cópia restaurada do filme Central do Brasil

Fernanda Montenegro completa 90 anos nesta quarta-feira (16) e a Globo preparou um série de programas para homenageá-la. Nesta segunda (14), a emissora exibe na Tela Quente, após A Dona do Pedaço, às 22h20, o filme Central do Brasil, que rendeu a Fernanda o prêmio de melhor atriz no Festival de Berlim e ainda uma indicação ao Oscar em 1999.

No filme, que será exibido em cópia restaurada, Fernanda Montenegro vive Dora, uma mulher que trabalha escrevendo cartas para analfabetos na estação Central do Brasil, no centro da cidade do Rio de Janeiro.

Dora, no entanto, não envia todas as cartas que escreve, porque acredita que algumas são muito fantasiosas ou inúteis. Ainda assim, ela decide ajudar um menino (Vinícius de Oliveira) a tentar encontrar o pai que nunca conheceu, no sertão do Nordeste.

Mesmo a contragosto, Dora acaba acolhendo o garoto e se torna praticamente uma nova mãe dele. A direção é de Walter Salles, que mais tarde iria dirigir Diários de Motocicleta (2004) e Abril Despedaçado (2001). Amanhã, às 22h, o Canal Brasil exibe O Auto da Compadecida, em que Fernanda interpreta Nossa Senhora. Globo/TV Bahia, Hoje, 22h20