Globo exibe especial em homenagem aos 70 anos das novelas no Brasil

Uma coisa é certa: todo brasileiro que se preze já assistiu a pelo menos um capítulo de novela na vida. Seja pelas histórias de amor, resgates históricos ou conflitos entre os personagens, o gênero é sucesso de público, crítica e audiência há décadas. E uma novidade promete testar a memória dos noveleiros e mexer com o coração dos mais nostálgicos.

Para homenagear os 70 anos da chegada das novelas no Brasil, a Globo irá exibir o especial "70 Anos Esta Noite" no próximo dia 21 de dezembro. Será a oportunidade do público viajar no tempo, se emocionar com os momentos marcantes da teledramaturgia no Brasil e relembrar tudo que entrou para história.

Beatriz Segall interpretando Odete Roitman na novela Vale Tudo (Memória Globo/divulgação) João Pedro (Marcos Palmeira) e o pai, o poderoso José Inocêncio (Antonio Fagundes) em Renascer (Memória Globo/divulgação) Ruth e Raquel, personagens interpretadas por Gloria Pires em Mulheres de Areia (Memória Globo/divulgação) Lima Duarte como Sinhozinho Malta, de Roque Santeiro (Memória Globo/divulgação) Gabriela (Sônia Braga) sobre em um telhado para pegar uma pipa na primeira versão de Gabriela (Memória Globo/divulgação)