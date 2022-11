Globo exibe Medida Provisória, primeiro filme dirigido por Lázaro Ramos

Primeiro longa de ficção dirigido por Lázaro Ramos, Medida Provisória será exibido no Tela Quente de hoje, depois de Travessia. Inédito na TV aberta e disponível para assinantes no Globoplay, o filme lançado nos cinemas este ano é uma adaptação da peça Namíbia, Não!, de Aldri Anunciação - Lázaro dirigiu o espetáculo em 2011.

A trama se passa num Brasil do futuro em que uma inciativa de reparação pelo passado escravocrata provoca uma reação no Congresso Nacional, que aprova uma medida provisória. A nova lei, que determina que todos com pele preta voltem à África, afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitu (Taís Araújo) e pelo advogado Antonio (Alfred Enoch), bem como a do jornalista André (Seu Jorge), que mora com eles no mesmo apartamento. Os personagens debatem questões sociais e raciais, além de compartilharem anseios que envolvem a mudança de país. Vendo-se no centro do terror e separados por força das circunstâncias, o casal não sabe se conseguirá se reencontrar.

O elenco conta com outros grandes nomes como Renata Sorrah, Adriana Esteves, Emicida, Mariana Xavier, Claudio Gabriel, Flavio Bauraqui, Pablo Sanábio e Aldri Anunciação.

Veja o trailer de Medida Provisória: