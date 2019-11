Globo exibe Mulher-Maravilha nesta segunda (25)

Uma das maiores bilheterias do cinema de heróis, com mais de US$ 820 milhões de arrecadação ao redor do mundo, o filme Mulher-Maravilha foi escolhido para reforçar a audiência da Globo no dia da estreia de Amor de Mãe, nova novela das nove.

A iniciativa não é à toa, já que a novela é centrada na história de mulheres que são apresentadas como mães heroínas. Dirigido por Patty Jenkins (Monster - Desejo Assasino/2003), o longa trilha uma clássica história de origem e sem erros conta a história da princesa amazona ao grande público sem que este precise estar a par de toda sua trajetória pelos quadrinhos da DC.

O resultado é uma narrativa leve e encantadora, intercalada por empolgantes cenas de ação. Na trama, Diana é apresentada ainda criança, impressionada com o poder e os feitos das guerreiras de Themyscira, mas superprotegida pela rainha Hipólita, sua mãe. O roteiro, porém, não perde tempo em levar a história para frente e mostrar Diana, interpretada na fase adulta por Gal Gadot. Sua missão é destruir Ares, o deus da guerra, a maior influência da Primeira Guerra.



Serviço

Onde: Globo

Quando: Segunda, dia 25 de noevembro, às 22h25