Globo exibe primeira chamada de Luciano Huck no 'Domingão'; veja

A Globo liberou nesta nesta terça-feira (17) a primeira chamada do Domingão com Huck, o programa de Luciano Huck que será exibido aos domingos no lugar da atração apresentada por Fausto Silva por décadas no horário.

A chamada foi exibida pro afiliadas da emissora no Maranhão e em Sergipe, caiu na web e puxa pela emoção do espectador - nela Huck lembra sua trajetória aos sábados e pede para entrar na casa dos telespectadores em um novo dia.

"Nos últimos 20 anos, pessoas do Brasil inteiro abriram suas casas pra mim, e uma porta aberta é muito mais do que um convite para entrar na casa de alguém. É uma oportunidade de conhecer a vida e os sonhos de quem mora ali, o que me deixa muito feliz", diz ele em meio a cenas visitando diversas pessoas durante o Caldeirão do Huck.