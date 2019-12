Globo exibe seu primeiro especial de Natal com Papai Noel negro

Com elenco principal formado por atores negros, o especial de Natal Juntos a Magia Acontece nasceu do encontro da autora Cleissa Regina Martins, de 24 anos, com Milton Gonçalves, em 2016. Depois de um rápido encontro, o veterano ator a instigou a escrever uma história para ele.

E foi o que Cleissa fez no ano seguinte, quando participou do Laboratório de Narrativas Negras para o Audiovisual, parceria entre a Globo e a Flup. “Vamos ver como vai ser o Natal de uma família que tem muitos conflitos, mas que precisa superá-los para seguir em frente. Estamos falando de uma época de encontros e a mensagem é sobre estar junto de verdade, de olhar para o lado e ver o que o outro está precisando, entender como a gente se completa”, define a autora.

(Foto: Divulgação/ TV Globo)

Com direção de Maria de Médicis, Juntos a Magia Acontece parte de uma perda para falar de união e transformação. Na história, a ausência de Neusa (Zezé Motta) leva Orlando (Milton Gonçalves) à depressão e revela as rusgas no relacionamento entre os irmãos André (Fabrício Boliveira) e Vera (Camila Pitanga), que está sobrecarregada com o trabalho, o cuidado com a filha Letícia (Gabriely Mota) e a realidade do desemprego do marido, Jorge (Luciano Quirino).

Depois do luto, Orlando vai buscar uma ocupação para os seus dias. Sem perceber, é justamente o genro, Jorge, desempregado, quem faz a provocação: se ele, um pouco mais jovem, está sem trabalho há sete meses, o sogro, pela idade, só teria vaga se fosse para ser Papai Noel. Passada a raiva inicial, Orlando considera a ideia e começa a procurar uma forma de ser útil na temporada natalina. Mas só encontra portas fechadas e a responsável por abri-las será Letícia (Gabriely Mota), sua neta querida.

Com vasta experiência na Globo, Maria de Médices diz que seu encontro com Cleissa foi muito rico. “Ela me traz um diálogo que não é o meu. Eu sou uma diretora branca, a Cleissa me mostrou um mundo que é mais distante do meu. Eu tive muito essa preocupação de ser aliada dela e escutá-la. A minha direção nesse especial tem mais escuta: eu ouvi a Cleissa, o elenco, a Kenia Maria, minha consultora... E fiz questão que ela acompanhasse todas as gravações, porque eu não queria que ficasse alguma coisa do olhar de fora, sem sentimento.

Confira entrevista completa com Cleissa Regina Martins, diretora do especial de Natal

Revelação da primeira turma do Laboratório de Narrativas Negras para o Audiovisual, parceria entre a Globo e a Flup iniciada em 2017, Cleissa Regina Martins, de 24 anos, faz sua estreia na TV como autora no especial de Natal ‘Juntos a Magia Acontece’. Em 2020, ela será uma das colaboradoras da próxima temporada de ‘Malhação’. Nascida no bairro carioca de Magalhães Bastos, formada em Ciências Sociais, com experiências de intercâmbio nos Estados Unidos e no Canadá, pesquisava com frequência as desigualdades de gênero e raça no audiovisual brasileiro. Assinou a direção de arte do premiado curta-metragem ‘Eu, Minha Mãe e Walace’, dos irmãos Marcos Carvalho e Eduardo Carvalho.

Qual a sua inspiração para fazer esse especial de Natal?

Essa ideia surgiu quando eu conheci o Milton Gonçalves em 2016. A gente se encontrou em um evento e ele foi superlegal comigo, me deu o cartão dele e disse que eu poderia escrever algo e convidá-lo. Fiquei pensando na hora em que história eu poderia desenvolver para o Milton e acabei pensando nele como Papai Noel. E aí, durante a Flup, em 2017, eu precisei apresentar um argumento e nasceu essa história e essa família.

Qual a principal mensagem do especial?

A de que Natal é um momento de encontro, para estar junto de verdade, de olhar para o lado e entender o que o outro está querendo, esperando, e como a gente se completa e como se cria esse censo de comunidade.

Como foi ver o especial ganhando corpo, saindo do papel durante as gravações?

Foi ótimo! Cada ator criou um pouco para o seu próprio personagem, achei isso legal e mostrou o quanto os atores estavam envolvidos com o texto, o quanto eles se viram ali de alguma forma. Além disso, acho que a contribuição de outros profissionais negros foi fundamental para o resultado que vemos na tela, como a equipe de maquiadoras, que era formada por mulheres negras, e um dos coloristas, o Saulo Silva, também ser um homem negro.

