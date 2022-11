Globo exibirá aclamada série This is Us após Travessia

Sucesso de público e crítica, a série de drama This is Us se tornou uma das mais elogiadas da atualidade e recebeu 40 indicações ao Emmy Awards — o Oscar da televisão. Disponível no Brasil nas plataformas Prime Video e Star+; agora, finalmente, a históia da família Pearson será exibida na tevê aberta: a TV Globo exibirá a produção a partir deste dia 16 de novembro, toda quarta-feira, após a novela Travessia.

Com um elenco de peso com Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Chrissy Metz, Justin Hartley e o vencedor do Emmy na categoria Melhor Ator em Série de Drama, Sterling K. Brown, a produção acompanha a história da família Pearson em diferentes gerações, focando especialmente no "big three" formado por Kate, Kevin e Randall e nos pais deles: Rebecca e Jack.

Logo no primeiro episódio, a série apresenta o casal Rebecca e Jack e um pouco da história dos gêmeos e do filho adotivo Randall. A partir daí, This is Us segue mostrando os problemas que cada um enfrenta, com Kate lutando contra a balança, Kevin em uma crise profissional e Randall procurando seu pai biológico.

A partir desse ponto, a produção consegue construir uma linha de tempo coesa, sem deixar o espectador perdido. Com seis temporadas concluídas, a obra se debruça também sobre outros membros e amigos da família Pearson. Partindo de um texto bem escrito, This is Us aborda temas como racismo, adoção, gordofobia, bissexualidade, superdotação, transtorno de ansiedade, entre outros, sempre com muita delicadeza e assertividade.