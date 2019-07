Globo exibirá primeiro episódio de Aruanas nesta quarta-feira (3)

A série Aruanas terá seu primeiro episódio exibido nesta quarta-feira (3), na Globo/TV Bahia, após 'Cine Holliúdy'. Com atrizes como Taís Araújo, Debora Falabella, Leandra Leal e Camila Pitanga no elenco, a atração é original do Globoplay, serviço de streaming do Grupo Globo, e, para assistir ao resto no Brasil, será preciso ser assinante e recorrer à ferramenta.

A trama traz a história de três amigas idealistas que, juntas, fundaram a ONG ambiental Aruana e investigam as atividades de uma mineradora que atua na Amazônia. Lá, fatos estranhos começam a acontecer, como pedidos de socorro anônimos, pessoas adoecendo de forma misteriosa, assassinatos e ameaças aos povos indígenas.

Partindo de investigações, as três ativistas descobrem um esquema de crimes ambientais envolvendo garimpos ilegais e uma renomada mineradora nacional. O programa é de ficção, mas livremente inspirado em fatos reais.

Com direção geral de Estela Renner, Aruanas foi lançada ontem em mais de 150 países. A série completa já disponível no Globoplay e em aruanas.tv, onde poderá ser comprada por US$ 12,90.

De julho a outubro, 50% das vendas serão doadas para uma iniciativa de proteção da floresta amazônica.