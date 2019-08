Globo exige inglês fluente para interessados em nova minissérie de época

A parceria TV Globo e Sony Pictures inicia entre setembro e outubro o trabalho de preparação com elenco para as gravações da minissérie de época Anjo de Hamburgo, escrita por Mário Teixeira e Rachel Anthony. Essa primeira etapa deverá durar aproximadamente dois meses, movimentando atores brasileiros e estrangeiros, e tudo acompanhado de perto pelo diretor Jayme Monjardim. As informações são do colunista Flávio Ricco, do Uol, que descobriu ainda que logo depois serão disparadas as gravações.

De acordo com o colunista, daqui, por enquanto, apenas Sophie Charlotte e Mateus Solano estão garantidos, mas existe a possiblidade de uma participação de Tony Ramos. Anjo de Hamburgo conta a história real de Aracy de Carvalho, funcionária do consulado brasileiro em Hamburgo, casada com o escritor João Guimarães Rosa, que ajudou centenas de judeus a escaparem para o Brasil durante o regime nazista.

Ainda de acordo com Ricco, a série será inteiramente falada em inglês, daí a exigência feita aos interessados em integrar o elenco.

"Estamos buscando atores e atrizes para um novo projeto da Globo. Precisamos de artistas entre 20 e 70 anos, de aparência alemã ou russa, fluentes em inglês, com disponibilidade para gravar no Brasil e na Argentina. Você preenche todos esses requisitos? Sim? Então cadastre-se até o dia 30/08. Vale lembrar que a fluência na língua inglesa é mandatória e os cadastros que não preencham este tópico serão excluídos automaticamente. Importante: a sua inscrição não garante a participação na obra audiovisual ou em contrato com a Globo", informou o comunicado que o colunista teve acesso e já em cartaz nas agências de atores. A produção deve estrear em 2020.