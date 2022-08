Globo fará remake de 'A Viagem' em comemoração dos 30 anos da novela

Um dos maiores sucessos da Globo, a novela A Viagem, ganhará uma nova roupagem a partir de 2024. O folhetim será adaptado para o horário das 18h, com o roteiro de Renata Jhin, filha da autora Elizabeth Jhin.

A novela já começou a ser roteirizada há alguns meses e será exibida no ano em a versão de 1994, escrita por Ivani Ribeiro, completará 30 anos de sucesso. Renata foi sondada pela Globo e teria sido a mais cotada para assumir o remake da novela.

A autora vai seguir os mesmos passos de Bruno Luperi, autor da adaptação de Pantanal, que tem sido sucesso na Globo nos últimos meses. Segundo informações do colunista André Romano, do site Observatório da TV, a pessoa que foi cotada para assumir o folhetim foi Walcyr Carrasco, inclusive, houve burburinhos nas redes sociais em torno do assunto, mas o autor negou a informação.

A novela, que teve roteiro em 1970, mas só conseguiu obter sucesso na versão de 1994, conta a história de Alexandre, interpretado por Guilherme Fontes, um rico que se mata na cadeia após a condenação de roubo seguido de homicídio. A fim de infernizar a vida de todos que, supostamente, estariam ligados à sua morte, Alexandre passa a torturar os personagens.