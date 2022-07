Globo festeja 80 anos de Caetano Veloso com show inédito e ao vivo

Do berço do Movimento Tropicalista aos dias atuais, Caetano Veloso marcou a história da música brasileira, sendo ídolo e referência para públicos de diversas gerações. Nascido em 7 de agosto de 1942 em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, o cantor chega aos 80 anos de idade com o que sabe fazer de melhor: caetanear. No dia de seu aniversário, ele sobe ao palco da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, para o Especial Caetano Veloso 80 Anos, que terá transmissão ao vivo e simultânea no Globoplay, para não assinantes logados, e no Multishow. O grande show ainda terá um trecho ao vivo durante o Fantástico, na TV Globo.

"Decidi resumir a festa dos meus 80 anos a uma apresentação com meus filhos e minha irmã. Será um show íntimo, mas com público - e para ser visto ao vivo por internautas e telespectadores. Estamos ensaiando em casa, mas vamos para um palco grande. Temos e não temos o direito de errar acordes, versos, notas", adianta Caetano.

A celebração, que começa às 20h30, terá o comando da cantora Iza, que irá festejar ao lado do seu grande amigo uma noite inesquecível. "É muito especial e um presente sem tamanho. Eu sou muito fã dessa lenda absurda da música brasileira. Saber que o Caetano sabe quem eu sou, já é demais para mim. Participar de um evento como esse, então, eu não sei nem o que dizer. É muita honra. Caetano me influenciou não só na musicalidade, mas também na forma como ele se posiciona durante toda a carreira, a forma como ele se mostra um artista generoso, que sempre abriu porta para novos artistas, e o quanto que ele sempre se une de forma brilhante a outros artistas. Ele sempre me inspirou muito", afirma Iza.

O show promete revisitar os grandes clássicos do cantor e compositor, que tem uma carreira de mais de cinco décadas. Caê será o responsável por preparar o repertório exclusivo. E, para deixar a celebração ainda mais completa, o aniversariante vai reunir a família. Os filhos Moreno, Zeca e Tom, e sua irmã, Maria Bethânia, se apresentam na companhia do baiano. O especial tem direção artística de Pedro Secchin e direção de gênero de Raoni Carneiro.

“Caetano Veloso merece toda celebração. É uma honra poder compartilhar qualquer momento com ele, poder preparar um show especial. Essa noite não será apenas uma celebração, mas a oportunidade de curtir a sua obra e vê-lo dividindo toda a sua arte com os filhos, a irmã e o público", adianta Raoni Carneiro.

De presente de aniversário, Caetano pede doações para TV Pelourinho - instituição baiana com grande alcance social na formação de jovens para atuação no mercado audiovisual e que, neste momento, precisa de ajuda para manter o funcionamento. Com as doações, o cantor se junta à campanha #SOSTVPelourinho. Os fãs poderão contribuir através da plataforma de doações da Globo, ParaQuemDoar.