Globo homenageia os 70 anos das novelas com maratona

Boas histórias devem ser celebradas e contadas. E há 70 anos é isso que a novela faz. Verdadeira paixão nacional, as novelas se transformaram em patrimônio cultural e um dos principais produtos de entretenimento do Brasil. Elas divertem, emocionam e fazem um convite à reflexão sobre as transformações sociais e culturais do país. A estreia de Sua Vida Me Pertence, na TV Tupi, em 1951, abriu os caminhos para os folhetins brasileiros. Em 1965, era a vez de a TV Globo colocar no ar sua primeira obra e, desde então, mais de 300 novelas já foram produzidas, com tramas apresentadas em mais de 150 países, traduzidas em 70 idiomas, com diversos prêmios

Para marcar as comemorações em torno dos 70 anos das novelas, a Globo prepara uma programação especial em seus canais, streaming e sites, além de uma campanha com desdobramentos multiplataforma para relembrar momentos antológicos que acompanhamos por todos esses anos. Agora ela própria, a novela, será a protagonista da história. O especial 70 anos Esta Noite vai relembrar momentos inesquecíveis, vilanias e finais felizes que marcaram a história da televisão brasileira. A atração será exibida na terça (21), logo após Um Lugar ao Sol, e no dia seguinte (22), no Viva, às 18h30.

Veja na galeria abaixo alguns dos artistas que estarão no especial 70 anos Esta Noite:

Na TV por assinatura, as comemorações seguem no Viva, na terça (21), às 21h, revelando no especial As Novelas Que Amamos as tramas que estão no TOP 10 do canal. Os episódios inéditos de É Tudo Novela! seguem com a exibição de segunda a segunda, às 22h45. Comandado pela apresentadora e atriz Ana Clara, o reality é uma grande brincadeira produzida por meio de reedições de tramas consagradas na teledramaturgia, como Chocolate com Pimenta, Paraíso Tropical, Fina Estampa, Avenida Brasil e A Dona do Pedaço. No programa, vilões, mocinhas e casais da televisão estão reunidos em uma mansão e competem por um prêmio fictício de 500 mil dólares.

No Globoplay, os noveleiros de plantão descobriram uma nova forma de consumir novelas: maratonando seus títulos preferidos quando e onde quiserem. Para comemorar os 70 anos, a plataforma conta com um trilho temático de novelas que marcaram época. Ainda em dezembro, o Globoplay faz uma homenagem a um dos maiores nomes da dramaturgia, o autor Gilberto Braga, falecido em outubro deste ano, com o documentário original Gilberto Braga – Meu Nome é Novela, que revisita a obra do autor e relembra os projetos e personagens mais marcantes.

E é em um curioso e bem-humorado universo paralelo que o público poderá conferir Novelei, o primeiro projeto envolvendo Globo e YouTube, série disponível no ecossistema Globo na plataforma. Com pegada de remakes cômico-dramáticos de novelas, a atração contará com nove episódios, que serão disponibilizados semanalmente, e trarão no elenco nomes consagrados da TV e um time de peso de youtubers e influenciadores. Juntos, eles terão a missão de recriar com muito humor algumas das obras mais emblemáticas da TV.