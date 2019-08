Globo inaugura novos estúdios para a área de entretenimento

A Rede Globo inaugurou, nesta quinta-feira (8), três novos estúdios no Rio de Janeiro, batizados de MG4. Maior complexo de produção de conteúdo da América Latina, os Estúdios Globo agora compreendem 192 mil m² de área construída. O novo projeto, que custou mais de R$ 200 milhões e durou cinco anos, entre pesquisa e construção, vai ampliar a capacidade de produção de novelas, séries, minisséries, realities, formatos originais, programas de humor e variedades.

A primeira produção a ser gravada nos novos estúdios será a próxima novela das 21h, Amor de Mãe, que tem autoria da baiana Manuela Dias e direção artística de José Luiz Villamarim. A previsão é que as gravações no local sejam iniciadas em outubro. “Nosso interesse é contar histórias que mobilizem afetos. Acordo todos os dias querendo mudar o mundo, e mudar o mundo não é algo grande, é pequeno, fazendo um pouco ali, um pouco aqui. Não quero que as pessoas concordem com o que está sendo dito, mas quero que elas conversem sobre aquilo, que aquilo vire assunto, mobilize as pessoas”, disse Manuela Dias sobre a nova produção.

De acordo com a empresa, os novos padrões de tecnologia pretendem trazer maior flexibilidade para a produção de conteúdo da emissora, aproximando-a da qualidade das grandes produções internacionais. O evento de inauguração contou com a realização de diversas mesas redondas sobre indústria criativa, cultura e inovação, mediadas pelos jornalistas Pedro Bial e Aline Midlej.

A noite foi encerrada com um show de Caetano Veloso e os filhos Moreno, Zeca e Tom Veloso, além de DJs convidados. Grandes nomes do elenco da emissora estiveram na festa. Entre eles, Tony Ramos, Glória Pires, Dennis Carvalho, Fátima Bernardes, Murilo Benício, Vladimir Brichta e Fernanda Montenegro.

“Quem acredita no Brasil e no amanhã investe tempo em dinheiro. E quem acredita, acredita no desejo de transformar o mundo”, afirmou Fernanda, citando o momento de Brasil em transe e acrescentando que as produções audiovisuais são uma maneira simbólica de afirmar a identidade e a cultura brasileiras. “Contamos histórias brasileiras, o que é fundamental. O MG4 é o futuro do presente”, disse ao levantar uma taça, pedir um brinde e dizer que esse investimento, nesse momento, é um milagre, um sonho pra quem vive de arte e fé", completou.

*A repórter viajou a convite da emissora

(Foto: TV Globo/Divulgação)